E menomale che c’è Italiano!

In un’estate che, per ora, ci ha concesso in chiave Fiorentina una bella querelle con Gattuso prima e una con Antognoni poi, ci viene da dire: menomale che c’è Italiano. Con le sue frasi ad effetto, l’allenatore ci permette di ‘distrarci’ da altro e parlare di calcio giocato.

Il repertorio offerto dal tecnico in questi giorno è stato vario; “Dobbiamo fare trenta gol domani. Sarò io a lamentarmi dei vostri errori, ve ne concedo tre a testa”, “Se vedo un centrocampista schiacciarsi sui difensori lo volo in tribuna con i giornalisti”, “Mourinho vince contro di noi con la sigaretta in bocca…”, sono solo degli esempi di quanto detto dallo stesso Italiano ai suoi durante il ritiro di Moena.

Frasi divertenti, frasi originali ma che la dicano lunga anche su come sia fatto questo personaggio e sul suo modo di pensare e intendere il calcio.

Ovviamente l’importante è che questi messaggi vengano recepiti dalla squadra, dai suoi giocatori. Con quelli del Trapani prima e dello Spezia poi, questo pressing psicologico ha funzionato. E a Firenze?