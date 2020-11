E mentre a Firenze la questione STADIO sembra in stand-by, il Bologna avanza a passi svelti verso la ristrutturazione del Dall’Ara

Mentre in casa Fiorentina la questione stadio sembra essere in stand-by, a Bologna si prosegue senza indugi. La società rossoblu ha infatti comunicato sui propri profili social che il percorso che porterà alla ristrutturazione del Dall’Ara si sta evolvendo secondo i tempi previsti. Ecco quanto si legge: “Operazione Stadio: via libera alla dichiarazione d’interesse pubblico della proposta di riqualificazione”. Insomma, presto anche il Bologna avrà uno stadio all’avanguardia, pur senza distruggere quello storico. Un’idea che c’era stata anche in casa Fiorentina, ma che per ora continua a rimanere tale.

0 0 vote Article Rating