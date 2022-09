E mentre gioca la Fiorentina…

Assolutamente in contemporanea. Le due partite del gruppo A questo pomeriggio verranno giocate alle 18.45. Quindi, mentre la Fiorentina sarà in campo al Franchi contro l’RFS Riga, ci sarà da dare un’occhiata anche a quello che accadrà ad Edimburgo, in Scozia, dove gli Hearts affronteranno i turchi dell’Istanbul Başakşehir.

Quest’ultimi si presentano all’appuntamento da favoriti ma troveranno sicuramente un ambiente caldo ad ‘accoglierli’, con una tifoseria, quella degli Hearts, che proverà a spingere al massimo la propria squadra.

Una prima giornata che potrebbe già indirizzare per un verso questo raggruppamento, sperando ovviamente che la Fiorentina possa portare a casa il massimo, ovvero i tre punti.