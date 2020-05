E mentre per i viola continua l’attesa per tornare ad allenarsi Pezzella può riabbracciare il suo amore

Finisce l’isolamento del capitano della Fiorentina German Pezzella, che da dopo aver scoperto di essere contagiato dal Covid-19, era rimasto da solo per tutta la quarantena nella sua casa di Bagno a Ripoli. Dalla giornata di ieri infatti il giocatore è stato raggiunto dalla bella fidanzata Agustina Bascerano. La modella argentina era rimasta bloccata negli Stati Uniti al momento dell’esplosione della pandemia. Dall’America poi aveva trovato il modo di tornare nella sua città in Argentina e soltanto in questi giorni ha potuto fare ritorno a Firenze. Da oggi Pezzella sarà quindi in buona compagnia in attesa quando potrà riprendere con precisione gli allenamenti con i compagni sul campo.