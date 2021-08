E mentre prosegue il rebus Lirola spunta un altro club di Serie A sulle sue tracce

Resta ancora un incognita il futuro del terzino della Fiorentina Pol Lirola. L’Olympique Marsiglia continua a fargli la corte per riaverlo in squadra, ma il tecnico viola Italiano sembra intenzionato a puntarci.

In questa fase di stallo tra le parti spuntano altri club interessati al giocatore. Secondo mondoudinese.it il ds della squadra friulana Pierpaolo Marino starebbe pensando di rifare il look della difesa con innesti di qualità, valutando anche giocatori che conoscono la Serie A, primo fra tutti Lirola. La testata precisa anche come questa trattativa sia comunque complicata per l’Udinese, mentre un’alternativa più abbordabile sarebbe rappresentata da Nicola Murru del Torino.