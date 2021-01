E’ nata la Fiorentina del doppio play: così Amrabat può trovare la sua (nuova) giusta posizione

Più passa il tempo e più si scopre la vera identità di Sofyan Amrabat, colpo di mercato per eccellenza del 2020 per quel che riguarda la Fiorentina e finora non sempre all’altezza del super investimento. Il marocchino però si sta ritagliando un nuovo ruolo, fatto su misura per la situazione e di fatto, come scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport, sta diventando uno dei due play della squadra viola. Un “pivote” come dicono in Spagna, senza la tecnica del classico regista ma tanta fisicità e dinamismo, in grado di allargare il proprio raggio d’azione e sfruttare la propria mobilità, visto che ai suoi fianchi ci sono due tendenzialmente offensivi come Castrovilli e Bonaventura. L’altro play chiaramente, è Ribery, un regista avanzato che quando smette di giocare spalle alla porta diventa vera e propria fonte di gioco e occasioni viola.

