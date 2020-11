E nel frattempo due squadre europee si fanno sotto per Pedro!

Non solo Flamengo e Fiorentina. Come rivela La Nazione, due squadre europee hanno messo gli occhi su Pedro: Sporting Lisbona o Porto potrebbero versare al Flamengo la cifra che serve per comprare il brasiliano dalla Fiorentina e farlo arrivare il Europa l’anno dopo. Insomma, una sorta di investimento sulla fiducia, sperando che l’attaccante contini a segnare.

