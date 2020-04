E nella sfida con l’Inter per Kumbulla la Fiorentina si ritrova un alleato particolare…

Come ormai noto, Marash Kumbulla è un obiettivo di mercato sia della Fiorentina che dell’Inter. Tuttavia i nerazzurri, come scritto da tuttomercatoweb.com, hanno messo gli occhi anche su Jan Vertonghen del Tottenham. Ovviamente si tratta di un profilo diverso, molto più esperto (33 anni), ma che andrebbe in scadenza a giugno. Difficilmente l’Inter andrebbe a prendere due difensori, ragion per cui è molto probabile che l’uno escluda l’altro. E a questo proposito, per sperare che i nerazzurri virino su Vertonghen “lasciandole” Kumbulla, la Fiorentina ha un alleato… inaspettato. Si tratta di Romelu Lukaku, connazionale di Vertonghen che starebbe cercando di convincerlo a trasferirsi a Milano. L’intervento dell’attaccante potrebbe essere decisivo, e la Fiorentina ci spera. Ciò ovviamente non costituirebbe l’automatico acquisto di Kumbulla, data la grande concorrenza su di lui. Ma se l’Inter si defilasse, sarebbe quantomeno un buon punto di partenza.