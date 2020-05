E nell’operazione Carrascal la Fiorentina può contare su un alleato molto importante

L’entourage di Jorge Carrascal sarà decisivo per il futuro del giocatore. Negli scorsi giorni avevamo scritto di come la Fiorentina fosse fortemente interessata al giocatore, ma dovesse fronteggiare la concorrenza del Besiktas. Il club turco, secondo Sporx.com, è in vantaggio dal punto di vista “cronologico” in quanto ha cercato il ragazzo già un anno fa. Tuttavia la Fiorentina può contare sulla volontà degli agenti di Carrascal, che vorrebbero portarlo in un campionato importante a livello europeo come la Serie A. Vedremo se basterà per ammirare Carrascal con la maglia viola.