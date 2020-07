E nonostante gli alti e bassi Pulgar ha attirato l’attenzione di una big della Liga

Reduce dalla doppietta di Parma, che l’ha fatto salire a quota 6 in classifica marcatori (con tutte realizzazioni dal dischetto) Erick Pulgar ha risolto una partita cruciale per la Fiorentina, grazie alla sua freddezza. E secondo il quotidiano iberico La Razon ciò è servito anche ad attirare l’attenzione dell’Atletico Madrid, alla ricerca del sostituto di Thomas Partey. Per il momento però la società viola non ha intenzione di privarsene, nonostante una stagione dal rendimento a dir poco altalenante.

