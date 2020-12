E nonostante i 6 punti ottenuti in 11 partite Cairo conferma Giampaolo alla guida del Torino: “Non è a rischio, ho fiducia in lui”

Il presidente del Torino Urbano Cairo, dopo la sconfitta incassata dai granata tra le mura amiche contro l’Udinese per 3-2 e il penultimo posto in classifica, ha dichiarato che il tecnico Marco Giampaolo per adesso resta in sella: “Le cose non vanno molto bene. È stata una brutta partita, soprattutto il primo tempo. Non mi aspettavo di vedere un primo tempo con così poca voglia e grinta, oggi male. Non ho parlato con la squadra, ci ho parlato ieri ma non ho visto grandi risultati. Giampaolo non è a rischio, non ci sono scadenze. Ho fiducia in lui, ho visto delle cose buone anche se oggi no.

Sul campionato dei granata, attualmente a meno -3 in classifica dalla Fiorentina quartultima, ha aggiunto: “Si è visto un buon progresso in alcune partite come ad esempio Inter, Sassuolo, Lazio, purtroppo però mancano gli ultimi 20 minuti. Il gioco è importante, ma sono importante anche i risultati. Ma ho fiducia in Giampaolo. La classifica? Sicuramente non fa piacere, 6 punti in 11 partite sono molto cose. Mi aspetto molto di più dai giocatori, sono sicuramente deluso, infatti da domani andiamo in ritiro. Cambiare qualcosa a gennaio? Intanto facciamo bene queste ultime tre partite e poi vediamo, ma non ci sono scadenze”.