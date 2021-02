E’ notte fonda per la Fiorentina Femminile: crollo nel derby con la Florentia e classifica disastrosa

C’è un ultimo (doppio) appuntamento per dare lustro alla stagione della Fiorentina Femminile ma si tratta dell’ottavo di finale quasi impossibile con il Manchester City: gara d’andata in programma mercoledì in Inghilterra. Per il resto la stagione viola è veramente di quelle da dimenticare: fuori ai quarti di Coppa Italia e lontanissima dalla lotta per i primi due posti, che vede protagoniste Juve e Milan. Oggi un’altra battuta d’arresto, la quinta in campionato in 14 giornate, nel derby con la Florentia San Gimignano, che ha vinto 2-0 grazie alle reti di Cantore e Re nella ripresa. Viola al quarto posto ma con la prospettiva di essere scavalcate da Roma o Empoli, che si affrontano domani.