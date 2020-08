E oltre alla concorrenza pesante dell’Atalanta, per Bonaventura si inserisce addirittura… una neopromossa

Tra i prospetti che si libereranno a breve a parametro zero c’è soprattutto Jack Bonaventura, centrocampista tuttofare del Milan, rientrato a pieno regime dopo alcuni mesi di difficoltà dal punto di vista fisico. Il pressing per il classe ’89 è agguerrito, con l’Atalanta in prima fila per la Champions da mettere sul piatto ma anche per le origini calcistiche del calciatore. Secondo alfredopedulla.com, i bergamaschi presenteranno un’offerta nei prossimi giorni ma a sorpresa su di lui c’è anche la neopromossa Benevento, che sta cercando a tutti i costi giocatori di categoria per potersi garantire una permanenza più lunga di una singola stagione. La corsa a Bonaventura, che ha coinvolto anche la Fiorentina, resta quindi apertissima.

