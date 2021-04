E ora arriva l’Atalanta: il momento giusto per Commisso per tornare a Firenze

Spesso e volentieri l’Atalanta finisce di mezzo ai discorsi che riguardano il futuro a medio e lungo termine della Fiorentina, rappresentando un po’ l’emblema di quanto si vorrebbe fare ma fin qui senza successo. Ma i prossimi giorni potrebbero e dovrebbero essere anche quelli del ritorno a Firenze di Rocco Commisso, silente nelle ultime settimane ma sicuramente attivo con il suo gruppo di lavoro per lo studio delle prossime tappe che riguardano la Fiorentina, dando per buona la permanenza in Serie A, anche se con una salvezza ancora da concretizzare. Il patron viola potrebbe arrivare anche in tempo per vedere la sfida con la squadra di Gasperini, l’occasione giusta magari per farsi un’idea dal vivo di ciò funziona nel calcio italiano e provando a prendere spunto e ispirazione per correggere le tantissime cose sbagliate in questi due anni.