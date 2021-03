E ora c’è chi vorrebbe Terracciano titolare: la Fiorentina ha bisogno della sua esperienza per uscire dalla crisi?

Oltre alla festa delle donne oggi si celebra anche il compleanno di un giocatore della Fiorentina. Compie infatti 31 anni Pietro Terracciano, a cui facciamo gli auguri cogliendo l’occasione per affrontare un tema importante che lo riguarda.

Da qualche partita a questa parte, infatti, il portiere titolare Dragowski sembra non trasmettere più la sicurezza di un tempo. Le incertezze con i piedi e soprattutto nelle uscite alte stanno pian piano vanificando ciò che di buono aveva fatto finora, salvando più volte la porta viola. Adesso invece quei miracoli non arrivano più, mentre si accumulano dei piccoli errori che ai tifosi viola non stanno passando inosservati.

E non è raro trovare, tra le opinioni sui social e i commenti di questo sito, chi al posto del polacco vorrebbe vedere in campo proprio Terracciano. Una situazione già verificatasi in passato, che ora ritorna prepotentemente. L’argomentazione a sostegno di tale tesi è che, in un momento di generale paura e smarrimento, l’esperienza e la sicurezza dell’ex Empoli potrebbero rappresentare una risorsa importante.

Negli occhi di tutti c’è quella serie di partite al termine dello scorso campionato, in cui la Fiorentina ottenne la salvezza proprio con Terracciano in porta. Certo non sarà Dragowski il principale problema della squadra viola in questo momento ma il ruolo del portiere, si sa, è per natura destinato alla critica. Dare un po’ di spazio a Terracciano però potrebbe anche servire al polacco per ritrovare la serenità perduta, tornando alle prestazione di qualche mese fa. La palla è in mano a Prandelli, ma chissà se questo pensiero gli è mai passato per la testa.