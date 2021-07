E ora che la Fiorentina ha detto no, che futuro potrebbe avere Ribery? I contatti avviati in Germania, ma Lippi ha provato ad offrirlo anche in Italia

Dopo la fine del rapporto con la Fiorentina, Franck Ribéry, all’età di 38 anni è di nuovo libero sul mercato ed è alla ricerca di un nuovo club.

Ma che prospettive possono esserci per lui? L’agente Davide Lippi lo sta proponendo a diverse squadre. Non essendoci più la possibilità di rimanere a Firenze, opzione favorita del giocatore, adesso la priorità potrebbe essere per lui quella di ritornare in Germania, nazione scelta dal calciatore come sua principale base dopo gli anni, splendidi, trascorsi al Bayern.

Friburgo, Eintracht Francoforte e Stoccarda, sono questi i club con cui sono stati avviati contatti.

Lippi ha provato ad offrirlo anche alla Sampdoria e al Galatasaray ottenendo però scarsi risultati per il momento.