“E ora Commisso non è più ‘disgustato'” l’attacco sconclusionato e fuori luogo de Il Giornale al presidente della Fiorentina

“E ora Commisso non è più ‘disgustato'”. Un titolo sicuramente provocatorio, ma anche un attacco sconclusionato e fuori luogo arrivato da parte de Il Giornale nei confronti del presidente della Fiorentina nel commento alla partita con la Sampdoria. Come a dire: “Adesso che ha avuto due rigori contro i blucerchiati, Commisso non si lamenta più”.

Peccato davvero che il numero uno gigliato avesse semplicemente chiesto che fosse fatta giustizia e che alla sua squadra fosse concesso semplicemente quello che le spetta. Cosa che è accaduta, fortunatamente, a Genova, dove il VAR ha corretto quelli che sarebbero stati due gravi errori dell’arbitro che non aveva visto un clamoroso fallo di mano in area di Ramirez e una gomitata rifilata da Murru a Pezzella.