E ora Dragowski rischia

La Fiorentina ritorna da Cagliari con un infortunato: si tratta del portiere, Bartłomiej Drągowski.

L’estremo difensore viola è rimasto negli spogliatoi durante l’intervallo del match di ieri a causa di un fastidio muscolare all’adduttore subìto nei minuti finali del primo tempo. Oggi il polacco sarà valutato con esami specifici.

Dragowski è in forte dubbio per la partita di domenica contro il Napoli. Se non riuscisse a recuperare toccherà a Terracciano sostituirlo così come avvenuto nel secondo tempo della gara di ieri.