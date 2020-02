E ora la Sampdoria si allontana dalla Fiorentina, la Juve vince a fatica mentre il Parma vola in zona Europa. Guarda la nuova classifica di Serie A

Un pomeriggio trionfante per la Fiorentina che ha vinto una sorta di scontro-salvezza a Genova, contro la Sampdoria: vittoria addirittura per 5-1 grazie alle doppiette di Chiesa e Vlahovic e all’autogol di Thorsby. Doriano ora un po’ più lontani, a -5, e zona salvezza appena un punto sotto. Sugli altri campi invece vittorie faticose della Juventus, in casa contro il Brescia, e del Parma, ora in zona europea, a Reggio Emilia.

Juventus-Brescia 2-0

Sampdoria-Fiorentina 1-5

Sassuolo-Parma 0-1

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 57, Inter 54, Lazio 53, Atalanta 45, Roma 39, Verona, Parma 35, Bologna 33, Cagliari, Milan 32, Napoli 30, Sassuolo 29, Fiorentina 28, Torino 27, Udinese 26, Lecce 25, Sampdoria 23, Genoa 22, Brescia 16, SPAL 15.