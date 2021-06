E ora Ribery torna in discussione: tutto rimandato alla nuova scelta per la panchina ma i tempi si accorciano

Si erano parlati, da lontano e da vicino, Franck Ribery e Rino Gattuso con il francese che aveva ritardato la sua partenza per Monaco e il tecnico passato anche dalla Versilia per discutere con FR7. All’orizzonte sembrava esserci una prosecuzione del rapporto, a determinate condizioni, vista l’età e l’esigenza di rinnovamento della rosa gigliata. Con l’addio prematuro di Gattuso invece, torna tutto in ballo, a discrezione di colui che sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. Tutto da ridiscutere e tutto da decidere, mentre il contratto del francese è a 11 giorni dalla scadenza: il nuovo tecnico sarà scelto prima, dopodiché sarà anche l’ora del confronto con Ribery, a breve distanza dal nuovo ritiro prestagione.