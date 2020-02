E ora scatta la corsa al toto-terreno: ecco i sindaci che stanno cercando lo spazio per la Fiorentina

Stadio sì, stadio no. Stadio alla Mercafir, stadio a Campi… o stadio altrove. L’appello delle ultime ore da parte di Rocco Commisso ha acceso una corsa all’ultimo… ettaro, con i sindaci dell’area metropolitana che si stanno dando da fare per far pervenire la propria proposta al numero uno della Fiorentina. Su Repubblica lo spettro metropolitano è completo, da Giulia Mugnai (Figline e Incisa) che si è fatta avanti per prima ieri, ma pagherebbe un’eccessiva distanza da Firenze (30 km), così come i 40 km di Reggello del sindaco Benucci o i 20 km della Rignano di Lorenzini.

Già più fattibile in area Sesto Fiorentino, con Falchi che ha detto: “Un’area nel nostro territorio che sarebbe potenzialmente adatta è quella dell’Osmannoro Sud. Però c’è tutto un discorso di infrastrutture che al momento mancano”. O in quella di Signa, con le parole di Giampiero Fossi: “Degli spazi adatti ci sarebbero, noi comunque siamo pronti a valutare qualunque idea e proposta”. In secondo piano, rispetto a Campi, anche comuni come Fiesole, San Casciano e Impruneta, che pagano anche la morfologia dei propri territori.