E ora si parla di caso-Duncan. Il giocatore ai saluti…ma ci vogliono i bonus

In Emilia, sponda Sassuolo, ormai si parla apertamente di caso-Duncan. Ieri il ghanese era seduto in tribuna al Ferraris dove i neroverdi giocavano contro la Sampdoria. Una decisione, e non è un mistero, figlia delle vicende di mercato e della trattativa che la Fiorentina sta portando avanti ad oltranza.

La Gazzetta di Modena, giornale vicino alle vicende del Sassuolo, parla di un giocatore giunto ai saluti. La destinazione di Firenze è gradita al centrocampista e ora ballano alcuni milioni, la società viola sta lavorando sui bonus per convincere gli emiliani alla cessione.