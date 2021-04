E ora un vecchio obiettivo della Fiorentina viene inseguito addirittura da Liverpool e Manchester City

Vi ricordate di Sander Berge? Il centrocampista norvegese era stato un obiettivo della Fiorentina in passato, salvo poi non arrivare mai in riva all’Arno e accasarsi invece allo Sheffield United. Oggi le buone prestazioni del classe 1998 hanno attirato, secondo il Daily Mail, addirittura l’interesse di due big di Premier League.

Stiamo parlando di Liverpool e Manchester City, che si preparano a ingaggiare un duello di mercato all’ultimo milione. Ancora una volta si prospetta dunque il rischio di vedere quello che sarebbe potuto essere un giocatore della Fiorentina nelle fila, qualche anno dopo, di un top club europeo.