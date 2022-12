Partita l’asta per Sabiri, la Fiorentina ha una carta da giocare ma non vuole svenarsi

Lo strano destino di Sabiri. Un finale della stagione scorsa da protagonista, poi una prima parte del nuovo campionato meno brillante, tanto che il marocchino con cittadinanza tedesca era finito quasi fuori dai radar di Stankovic. Improvvisamente, però, il suo Mondiale, culminato (per ora) con il rigore pesantissimo segnato contro la Spagna, può consentire alla Samp (in cerca di risorse fresche per operare sul prossimo mercato) di capitalizzare la sua cessione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i blucerchiati, che l’avevano prelevato dall’Ascoli pagandolo un milione nel gennaio scorso grazie a un’intuizione del diesse Faggiano, ora vorrebbero riuscire a venderlo incassando una ricca plusvalenza.

Impresa tutt’altro che impossibile, anche se per adesso l’operazione possibile con la Fiorentina, interessata al giocatore, difficilmente potrebbe garantire una cifra così alta, visto che i viola preferirebbero puntare su un giocatore (Zurkowski?) come pedina di scambio. L’asta, comunque, è appena partita. Ma lo scenario potrebbe cambiare a sorpresa, se prima del 14 dicembre prossimo, giorno dell’assemblea degli azionisti, una delle due cordate interessate alla Samp dovesse fare un passo ufficiale per entrare in società immettendo proprie risorse.