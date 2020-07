E per domani sera ecco un fischietto che ha già diretto la Fiorentina alla vittoria contro il Torino

Sarà Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia, l’arbitro di Fiorentina-Torino, in programma domani sera alle 19,30 al “Franchi”. Curiosamente lo stesso fischietto che diresse il match con i granata nella stagione 2017/18: la Fiorentina di Pioli vinse per 3-0 con le reti di Benassi, Simeone e Babacar su rigore. In totale 7 direzioni dal 2016 in poi, di cui già 3 in questa stagione: bilancio globale con 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, una a gennaio con l’Atalanta e l’altra lo scorso maggio con il Milan. Gli assistenti saranno Giallatini e Caliari, il quarto uomo Ros mentre Giacomelli sarà al Var, con Passeri come Avar.

