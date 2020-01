E per Dragowski scatta anche il derby con vista Nazionale

La scuola portieri della Polonia ha sfornito ultimamente diversi calciatori molto interessanti e tra questi è annoverato anche Bartlomjei Dragowski, ormai da oltre tre anni nella rosa della Fiorentina. Solo quest’anno però il classe ’97 è diventato titolare, dopo l’impressionante ad Empoli nei primi mesi del 2019: i tanti gol subiti (non per colpa sua) hanno forse rallentato un po’ la sua “rimonta” sui colleghi in ottica nazionale ma domani il portiere viola vivrà una sorta di scontro diretto con Lukas Skorupski, alternativa di Szczesny nella Polonia. Una risalita della Fiorentina passerà anche dalle mani di Dragowski, che continua intanto la sua lotta contro i connazionali.