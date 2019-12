E per la difesa della Fiorentina due argentini insidiano Bonifazi

Anche la difesa della Fiorentina verrà ritoccata nel corso del prossimo gennaio. Per quanto riguarda il reparto arretrato sono spuntati il nome dell’argentino Walter Kannemann che milita in Brasile nel Gremio e quello di Marcos Rojo, altro argentino in forza al Manchester United.

Ma la prima opzione per il club viola resta sempre quella italiana e precisamente quella che porta a Kevin Bonifazi del Torino. La pista granata parte da lontano, precisamente dalla scorsa estate quando lo stesso Bonifazi era stato richiesto dai gigliati. Mazzarri ha dimostrato di non contare molto su di lui, quindi potrebbe non essere così difficile convincere Cairo a cederlo.