E per la difesa su chi va la Fiorentina? Su un centrale del Metz

C’è una possibile candidatura anche per la difesa viola, che in estate cambierà quasi certamente volto: secondo Sky Sport allora, un osservato speciale è Kiki Kouyaté, centrale maliano del Metz, classe ’97. Per lui 25 presenze e 1 gol nell’ultima Ligue 1: al momento non rappresenta una priorità per il mercato, che ad ora vede centrocampo ed esterni offensivi al centro dell’attenzione.