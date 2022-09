E per la prima volta Italiano prova uno spartito leggermente diverso, ma ormai…

Forse era già troppo tardi per farlo, ma per la prima volta da quando è arrivato alla Fiorentina, l’allenatore Vincenzo Italiano ha provato a cambiare un po’ lo spartito della propria squadra, passando al 4-2-3-1. Lo ha già accennato al momento dell’ingresso in campo di Ikone per Barak, lo ha rafforzato quando ha messo Cabral nel finale, spostando Jovic a fare il rifinitore.

Esperimento interessante, tentativo vano perché, fatto con poco tempo a disposizione per poter vedere risultati apprezzabili. Ma gli uomini a disposizione sono questi, non stanno rendendo come dovrebbero e allora qualcosa deve essere cambiato, perché non è possibile vedere una Fiorentina così abulica, bloccata e povera di idee (e di finalizzazioni).