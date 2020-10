E per qualcuno la Fiorentina rimane in pole per Milik a gennaio

Sull’edizione odierna de Il Mattino si parla della situazione di Arkadiusz Milik. Il giocatore a gennaio molto probabilmente lascerà il Napoli, club con il quale ormai è rottura totale. Onde evitare di cederlo a parametro zero il club partenopeo farà di tutto per cederlo, come fatto durante l’ultima parte della sessione invernale. Secondo il quotidiano la Fiorentina sarebbe da considerarsi la squadra più vicina al giocatore per gennaio, mentre all’estero le ipotesi più accreditate sono Tottenham e Everton.

