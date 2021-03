E per la seconda partita interna di fila, alla Fiorentina tocca lo stesso arbitro. Con lo Spezia rotto un lunghissimo digiuno di vittorie

La partita tra Fiorentina e Roma in programma mercoledì sera allo stadio Artemio Franchi con inizio alle 20.45 sarà diretta dal signor Gianpaolo Calvarese di Teramo.

E’ la seconda partita interna di fila che lo troviamo coi viola; infatti è stato in campo anche nella vittoria ottenuta dai gigliati contro lo Spezia (3-0). L’arbitro in quella circostanza è stato aiutato dal Var nel giudicare in campo la palla al momento del passaggio di Castrovilli per Vlahovic in occasione del primo gol. Sempre quest’anno ha incrociato i gigliati in un’altra occasione: Inter-Fiorentina 4-3.

Sono 15 le direzioni dell’arbitro abruzzese coi viola con un score di 5 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. Prima del successo contro lo Spezia, l’ultima vittoria della Fiorentina con lui risaliva addirittura al 23 settembre 2015: Fiorentina-Bologna 2-0.