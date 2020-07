E per l’emittente televisiva di Suning Tonali è già un giocatore dell’Inter!

Alquanto particolare il video di presentazione mandato in onda alla vigilia di Inter-Brescia da PPTV, l’emittente televisiva cinese di proprietà del gruppo Suning. Nella locandina si vede la figura di Antonio Conte con un violino in mano all’apice del quale spunta una carta che raffigura il centrocampista del Brescia classe 2000 con la maglia nerazzurra. Chissà che non possa trattarsi di un ulteriore indizio di mercato, per una trattativa che sembra sempre più concreta e che ogni giorno diminuisce sempre di più le speranze della Fiorentina di poter arrivare a Tonali.

