E per Mancini arrivano anche le congratulazioni di Kokorin. FOTO

In Italia è stata una notte di grandi festeggiamenti per la vittoria degli Europei da parte dell’Italia ai calci di rigore contro l’Inghilterra. Sono stati tanti i complimenti nei confronti di Roberto Mancini: il ct azzurro è stato il grande artefice di questa cavalcata, cominciata nel 2018 dopo il ko nello spareggio per i Mondiali contro la Svezia.

Anche Aleksandr Kokorin si è unito ai complimenti per Mancini. L’attaccante russo, allenato dal tecnico jesino per una stagione allo Zenit San Pietroburgo, ha pubblicato una Instagram Story con una foto assieme al ct e la didascalia ‘congratulazioni Mister’. A gennaio l’acquisto di Kokorin da parte della Fiorentina era stato elogiato pubblicamente dallo stesso Mancini (LEGGI QUI).

Ecco la foto: