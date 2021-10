E per Mazzarri la panchina…è già a rischio!

Una svolta che non c’è stata, almeno nei risultati. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina e l’ultima recente contro la Roma, smentite di rito a parte, Walter Mazzarri nelle prossime settimane potrebbe traballare. Il Cagliari è chiamato ad una svolta in termini di classifica, anche in virtù degli investimenti fatti dalla proprietà.

Come scrive TMW, le prossime settimane saranno indicative: le partite contro Bologna e Atalanta potrebbero essere importanti per una valutazione sull’allenatore toscano. Se non dovesse arrivare un’inversione di tendenza in Sardegna potrebbe prospettarsi un altro cambio di panchina.