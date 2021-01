E per Nzola dalla Premier arriva addirittura un’offerta in doppia cifra

Tra i candidati per l’attacco della Fiorentina c’era anche Mbala Nzola, punta sorprendente dello Spezia: per il francese autore fin qui di 9 gol in campionato l’attenzione è alta anche in Premier League dove c’è il Fulham che avrebbe presentato addirittura una proposta da 12 milioni di euro. Nzola era stato seguito già 3 anni fa da Corvino, quando ancora giocava al Virtus Francavilla in Serie C. Era stato accostato al club viola, che però poi si è orientato su Kokorin.

0 0 vote Article Rating