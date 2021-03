E per Vlahovic arriva anche il riconoscimento ufficiale della UEFA: una media da enfant prodige con il fenomeno Haaland nel mirino

Più volte se ne era parlato in passato, ma mai in modo ufficiale. Adesso invece arriva anche la conferma e il riconoscimento da parte della UEFA a proposito del primato di Dusan Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina, infatti, è entrato nella classifica dei migliori marcatori nati dal 2000 in poi dei Top 5 campionati europei.

Una statistica importante ma poco considerata fino ad oggi, quando la UEFA ha deciso di pubblicare l’intera graduatoria sul proprio sito ufficiale. In classifica Vlahovic si trova attualmente al quarto posto con 9 reti segnate, una in meno di Gouiri del Nizza e a due lunghezze di distanza da Moise Kean del PSG. Al primo posto, ovviamente, c’è il fenomeno del Borussia Dortmund Haaland che ha già gonfiato la rete 17 volte in questa stagione.