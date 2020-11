E Pioli festeggia la vittoria con la Fiorentina in videochiamata

L’ex allenatore della Fiorentina, ora al Milan, Stefano Pioli, ha festeggiato la vittoria della squadra in videochiamata con i suoi giocatori da casa, dove si trova ancora in isolamento per il coronavirus.

Al termine del match di ieri, il team manager Andrea Romeo ha passato lo smartphone con in collegamento l’allenatore ad alcuni dei giocatori, fra cui Franck Kessie e Gianluigi Donnarumma. E poi c’è stata un’altra videochiamata con tutti, nello spogliatoio.

In merito, Kessie ha raccontato: “Pioli ha fatto i complimenti a tutta la squadra, ha detto che siamo stati bravi a vincere, è contento”.