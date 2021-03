E Prandelli torna sulla graticola: la Fiorentina aspetta Benevento per decidere

Dopo gli ultimi deludenti risultati, anche la posizione di Cesare Prandelli sulla panchina della Fiorentina è in bilico. Dopo diciannove partite dal suo ritorno in riva all’Arno, non c’è traccia di un’identità precisa e la squadra sembra andare in campo senza idee. L’idea di continuare con la difesa a cinque, fatta dare più solidità alla squadra, non ha portato i risultati sperati visto che la Fiorentina subisce gol da tutti.

Per non parlare di Vlahovic, lasciato sempre da solo a lottare contro le difese avversarie. La squadra di Prandelli non porta in area di rigore gli esterni, ma nemmeno le due mezzali: il serbo, quindi, si trova sempre da solo, anche al momento dei cross dal fondo. Una sconfitta a Benevento, accompagnata da un’ulteriore prestazione negativa, potrebbe risultare fatale al tecnico della Fiorentina.