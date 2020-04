E quando si riparte tocca a lui: C’è un giovane della Fiorentina in rampa di lancio

Lo scorso 2 febbraio ha compiuto 18 anni e come regalo c’è stata la convocazione per la partita che la Fiorentina avrebbe poi giocato contro la Juventus. Christian Dalle Mura adesso aspetta solo la ripresa del campionato per poter finalmente fare il suo debutto in campo tra i grandi. Secondo il Corriere dello Sport-Stadio è lui il primo dei giovani viola ad essere in rampa di lancio e a cercare di seguire la stessa strada intrapresa da Chiesa prima e Castrovilli poi.

La Fiorentina ha scovato Dalle Mura a suo tempo in Versilia e da nove anni ormai è parte della famiglia viola. Inizio da centrocampista, adesso Christian è uno dei difensori più quotati della sua generazione ed ha anche fatto la trafila delle nazionali giovanili.