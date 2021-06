E quel Mazzarri che in passato è stato accostato alla Fiorentina… ora potrebbe allenare in Premier League!

Prima che venisse chiamato Prandelli, Walter Mazzarri è stato uno degli allenatori accostati alla Fiorentina. Ipotesi poi mai concretizzata, per un tecnico che ormai da tempo è assente dalle scene. L’occasione per lui però potrebbe arrivare ed è una di quelle che non ti aspetti.

Secondo TMW, infatti, n questi giorni Mazzarri è entrato nella lista dei desideri dell’Everton, club inglese che deve sostituire il partente Ancelotti. Il favorito per raccoglierne l’eredità resta Espirito Santo, ma attenzione alle quotazioni di Mazzarri che in Inghilterra ha già allenato il Watford.