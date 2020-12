E Rai2 si dimentica clamorosamente della Fiorentina

Segnali di vita al Franchi, parafrasando Franco Battiato. Segnali di vita non arrivati però a tutti. E’ vero, la Fiorentina non naviga certo in buone acque, non ha certo l’appeal di qualche romana o milanese, ma c’è. Non per il TG2 però che nella sua edizione delle 13.00 si è completamente dimenticato del pareggio tra Fiorentina e Sassuolo.

Le emozioni sono state sicuramente poche, ma nei novanta secondi di servizio dove “vediamo tutti i Goal della Serie A” della sfida tra viola e neroverdi neanche l’ombra. Non è neanche una questione di importanza perchè del 2-2 tra Spezia e Bologna (con tutto il rispetto) se ne è ampiamente parlato, ma al pari in riva d’Arno neanche una citazione.

Sarà un caso, ma è una dimenticanza decisamente pesante.