E Rasmussen rischia di non vedere più un soldo

Il coronavirus sta avendo come effetto indiretto anche quello di mettere in pesante difficoltà anche l’economia di diverse nazioni, compresa quella tedesca. Da questo punto parte il grido d’allarme lanciato dal proprietario dell’Erzgebirge Aue, Helge Leonhardt. Il patron della squadra nella quale milita Jacob Rasmussen, difensore prestato dalla Fiorentina lo scorso gennaio, è stato molto chiaro in proposito: “Sono molto preoccupato. Tutti temono per la loro salute e per la loro esistenza. Quando il Ministro federale Spahn dice che lo stato attuale è la calma prima della tempesta, ci rende tutti preoccupati in un modo che non abbiamo mai conosciuto. Questa dichiarazione del governo mi costringe a far scattare l’allarme rosso per tutte le nostre aziende che sto guidando in crisi con mio fratello Uwe e anche per il nostro amato club di calcio”.