E se alla fine Vlahovic non giocasse? Il rischio ammonizione e i dubbi di Allegri

Dopo la partita di Coppa Italia dello scorso marzo, sabato andrà in scena il secondo ritorno di Dusan Vlahovic nel suo vecchio stadio, l’Artemio Franchi di Firenze.

Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, alla fine però l’attaccante della Juventus potrebbe anche non giocare. Il serbo è infatti diffidato da ben nove partite e un eventuale cartellino giallo contro la Fiorentina gli farebbe saltare la prima giornata del campionato 2022-23.

Per questo, in una partita che per i bianconeri ha un significato prossimo allo zero, è possibile che Massimiliano Allegri decida di lasciarlo in panchina e di buttarlo in campo a partita in corso. La decisione arriverà tra oggi e domani, anche perché la Juventus è ridotta ai minimi termini.