E se anche il Franchi si presentasse così alla ripresa sareste contenti? FOTO

Ancora non sappiamo quando la Serie A potrà ricominciare. Ma di certo c’è che le prime partite saranno a porte chiuse e questo non solo in Italia. I tifosi del Borussia Monchengladbach in Germania hanno avuto però un’idea per rendere meno tetra la ripresa delle gare e per dare una parvenza di ‘normalità’ alle tribune del proprio stadio. Hanno comprato delle sagome di cartone con i propri volti, che la società ha sistemato sugli spalti del Borussia Park. In questo modo, se la Bundesliga dovesse ripartire a porte chiuse, saranno comunque a sostenere la propria squadra, anche se non ci saranno fisicamente. E se il Franchi si presentasse così quando la Fiorentina tornerà in campo, sareste contenti?