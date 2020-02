E se è possibile, la vita di Zurkowski è addirittura peggiorata!

Nel corso della campagna trasferimenti invernale, la Fiorentina ha deciso di cedere in prestito all’Empoli il centrocampista polacco Szymon Żurkowski. Una decisione che era quasi indispensabile per il club viola, perché il ragazzo non stava trovando spazio a Firenze. Giusto due apparizioni lampo contro Juventus e Udinese, poi stop.

Se è possibile però la vita del giocatore è addirittura peggiorata ad Empoli. In un mese in cui la squadra azzurra è stata protagonista e dove c’è stato il fruttuoso passaggio in panchina da Muzzi a Marino, Zurkowski ha totalizzato la bellezza di zero minuti in campo. Un’annata che rischia di essere disastrosa per lui che pure si era presentato con un bel biglietto da visita ovvero un’ottima partecipazione agli ultimi campionati europei Under 21.