E se la Fiorentina ci riprovasse? Giulini: “Ci proveremo ma è complicato trattenere Nainggolan”

In estate a un passo dalla Fiorentina, prima di scegliere Cagliari per questioni anche familiari, Radja Nainggolan però è destinato a tornare all’Inter, secondo quanto affermato dal presidente sardo Tommaso Giulini a Videolina: “Se ci saranno le condizioni ci proveremo, la trattativa è complicata. Se ci saranno margini e la volontà di Radja proveremo a imbastirla, ad oggi con la situazione che viviamo è difficile anche fare previsioni. Radja ha dimostrato in stagione cosa può fare qua”.

Chissà se la Fiorentina avrà ancora in testa il belga la prossima estate, per ritentare un colpo che nello scorso mese di luglio era praticamente riuscito e che avrebbe cambiato non di poco la stagione viola.