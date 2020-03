E se la Fiorentina prenderà un grande attaccante… fuori uno tra Vlahovic e Cutrone?

Da ultimo ne ha parlato Antonio Di Gennaro nell’intervista realizzata da Fiorentinanews.com, ma non è il solo. Sono diversi infatti gli esperti di calcio e di mercato secondo cui la Fiorentina in estate prenderà un grande attaccante. Un bomber vero, di quelli in grado di garantirti almeno venti gol a stagione. O se non altro, di quelli che riescono a mantenere un rendimento costante, facendo in modo che l’assenza di reti diventi un’eccezione e non la regola. Nomi concreti ancora non ce ne sono, considerando che manca un bel po’ al mercato estivo. Ma se Pradè riuscisse davvero a regalare a Firenze un grande attaccante, la domanda sorgerebbe spontanea: cosa ne sarebbe di Vlahovic e Cutrone? Davvero entrambi rimarrebbero in riva all’Arno rappresentando dunque la seconda o addirittura terza scelta? Difficile a credersi, considerando che si tratterebbe a dir poco di uno spreco di talento. Un ruolo, quello dell’alternativa, che semmai si addice meglio a Cutrone, storicamente più bravo ad incidere quando entra dalla panchina. Difficile invece dire la stessa cosa di Vlahovic, giocatore che per esplodere davvero forse avrebbe bisogno di maggiori certezze e continuità. La scelta della Fiorentina dunque potrebbe essere quella di tenere Cutrone come seconda scelta, e di mandare Vlahovic a fare ulteriore esperienza altrove. Quasi un paradosso, dopo aver passato un anno da membro stabile della prima squadra. Proprio per questo rimane un mistero la gestione che la società potrebbe fare dei suoi attaccanti, nel caso arrivasse davvero un top player in quel ruolo. Per avere una risposta non ci resta che attendere il prossimo mercato, con la speranza a questo punto non troppo infondata che Pradè possa regalarci un altro colpo alla Mario Gomez (magari con esiti più fortunati).