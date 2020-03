E se la Fiorentina rinunciasse a Pezzella? Un settore con ampi margini di miglioramento e una fascia da assegnare

E’ calato clamorosamente nel rendimento German Pezzella, lo sa benissimo lui e lo sanno anche nello staff e nella dirigenza viola: prima dello stop per il Covid l’argentino aveva infilato tre mesi da brividi, con l’eccezione del gol fondamentale in casa con la Spal. Prima e dopo però tanta sofferenza, con errori che puntualmente avevano coinciso con altrettante reti degli avversari. La Fiorentina aveva ed ha bisogno della reale versione del suo capitano ma a questo punto si interroga anche se in quella zona del campo non sia possibile migliorare. Risposta verosimilmente affermativa ed ecco perché nei progetti del mercato, tra i prossimi step c’è anche l’arrivo di un centrale molto forte, in grado di partecipare maggiormente anche all’impostazione. Questo vorrebbe dire rinunciare proprio a Pezzella? Probabile. E con una sua cessione ci sarebbe poi anche da riassegnare la fascia da capitano, per quello che sarebbe quindi uno scossone non da poco all’interno dello spogliatoio viola.