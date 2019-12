E se la Fiorentina vuole, Pedro può finanziare una parte del mercato viola

La Fiorentina ha lavorato a lungo sulla formula di un prestito con diritto di riscatto per arrivare a prendere Patrick Cutrone. Ma potrebbe anche diventare obbligo di riscatto qualora la società decidesse di lasciar partire a titolo definitivo il centravanti brasiliano Pedro Guilherme Abreu dos Santos.

Il club viola ha ricevuto molte offerte per l’ex Fluminense. Dopo le richieste avute in patria (Flamengo e Gremio), altre società europee si sono aggiunte. Braga, Nantes, ma soprattutto Besiktas. Se la Fiorentina volesse potrebbe tranquillamente riprendere quanto speso per lui nel corso della scorsa estate e quindi incassare altro denaro da investire sul mercato. La società sta valutando con attenzione il da farsi, anche se il prestito è la soluzione che continua ad essere preferita rispetto all’addio.