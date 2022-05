E se la Roma vince la Conference? Le italiane in Europa potrebbero essere addirittura otto. Ecco tutte le combinazioni

La Roma è in finale di Conference League, dopo la vittoria di ieri sera contro il Leicester City. L’avversario sarà il Feyenoord, per l’ultimo atto che si giocherà il 25 maggio a Tirana. Si alimenta, dunque, il dubbio che coinvolge la classifica di Serie A. Se i giallorossi dovessero vincere la Conference (ipotesi più che mai concreta), cosa cambierebbe per quanto riguarda le zone europee della graduatoria?

Ovviamente, i primi quattro posti che concedono l’accesso alla Champions League non subiscono variazioni. In situazione regolare, la quinta e la sesta classificata accedono direttamente ai gironi di Europa League, mentre la settima va ai playoff di Conference League. Chiaramente, la situazione rimarrebbe tale se la Roma dovesse perdere la finale. In caso di vittoria dei ragazzi di Mourinho, tutto dipenderà dal posizionamento in classifica della Roma stessa.

Se la Roma dovesse chiudere al quinto o al sesto posto, non cambierebbe niente: due in EL e una in ECL. Se, invece, i giallorossi dovessero terminare il campionato al settimo posto, le tre squadre in questione (5ª, 6ª e 7ª) accederebbero tutte all’Europa League, mentre nessuna andrebbe in Conference. C’è anche un caso in cui a giocarsi le competizioni europee sarebbero addirittura otto italiane. Se la Roma, infatti, arrivasse ottava, avrebbe comunque l’accesso garantito ai gironi di Europa League insieme alla quinta e alla sesta, con la settima ai playoff per la Conference League.